Rozprawa w sprawie awarii pociągów wstrzymana, bo pociąg nie dojechał

Na początku wszyscy wybuchnęli śmiechem, bo to dosyć kuriozalna sytuacja i ktoś mógłby powiedzieć, że pozbawiona przypadku, ale prawda okazała się bardziej prozaiczna. Przyczyną opóźnienia był śmiertelny wypadek, jaki zdarzył się na trasie tego pociągu, co spowodowało konieczność przekierowania ruchu na objazdy. Z tego powodu pociąg ma ponad 200 minut opóźnienia, które ciągle rośnie, ale dobrze, że mamy nowe technologie, więc sąd podejmie próbę rozprawy hybrydowej. W chwili gdy piszę ten artykuł trwa konfiguracja sprzętu do jej przeprowadzenia. Jest i akcent humorystyczny, bo na sali rozpraw wśród publiczności znajdują się hakerzy, którzy twierdzą, że mogą pomóc zorganizować taką rozprawę. Możecie ją śledzić pod tym adresem.