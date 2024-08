Motorola Edge 50 Ultra z czymś zupełnie nowym w smartfonach. Zaskoczę was

Postęp w tej dziedzinie jest ogromny, a przecież producenci też dysponują naprawdę niewielką przestrzenią. Marzy mi się, by podobny efekt "wow" potrafiły zrobić telefony, by ktoś był szczerze zdziwionym, że ze smartfonu da się tyle czerpać aż tyle przyjemności z muzyki. Nie chcę porównywać smartfonów do słuchawek, bo to oczywiste pomieszanie systemów walutowych, ale one dobrze pokazują, że nawet mając niewiele miejsca można wycisnąć z urządzenia więcej dźwiękowych soków. I to nie gdybanie, bo Motorola Edge 50 Ultra pokazała mi, że to możliwe.