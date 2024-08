Samolot lądował awaryjnie na lotnisku w Warszawie. Wiemy, co się stało

Każdego dnia, kiedy steward/stewardessa przychodzi do pracy, podczas briefingu poznaje swoją załogę na dany dzień, a następnie piloci sprawdzają jego/jej znajomość procedur. Trzy losowe pytania, na które trzeba odpowiedzieć bez namysłu i można zbierać się do samolotu. Rzadko kiedy zdarza się członek załogi, który takich pytań nie zna. Kiedy już się zdarza, to najczęściej na samym początku kariery w liniach. Jeżeli jednak nie jest to jednorazowa sytuacja, to taka kariera nie trwa zbyt długo.