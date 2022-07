Pasażerowie podkreślają, że na pokładzie przez resztę lotu - od momentu poinformowania o lądowaniu awaryjnym do momentu lądowania minęło ok. 20 minut - panowała atmosfera strachu, związana z brakiem informacji o przyczynie lądowania awaryjnego. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się obawy o to, czy czasem samolot nie jest uszkodzony i w związku z tym nie uda się wylądować w całości. Jednocześnie pasażerowie wskazują na to, że mimo bardzo stresującej sytuacji, załoga zachowywała się absolutnie profesjonalnie, wykonując kolejne punkty odpowiednich procedur przewidzianych na taki wypadek.