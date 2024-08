Kraków pokazał jak to robić. Stary tramwaj, a chłodzi jak nowy

Nie wszyscy mieszkańcy entuzjastycznie są nastawieni do zakupu używanych tramwajów, ale jako pasażer jestem zadowolony z tych, które trafiły do Łodzi z Niemiec. Nie są one alternatywą dla nowych – bo tych ma być kupowanych więcej – za to zastępują te, w których komfort jazdy był znacznie niższy. Mają swoje problemy, jak brak klimatyzacji, ale Kraków pokazał, że można sobie z tym poradzić.