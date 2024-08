Premiera iPhone'a 16 szybsza niż oczekiwano. Jest data

Jeśli chodzi o specyfikację i możliwości nadchodzących iPhone’ów 16, to jak już wcześniej wspomniałem, nie mamy co liczyć na większe zmiany. W podstawowych wersjach smartfony w dalszym ciągu będą oferowały odpowiednio 6,1- i 6,7-calowe ekrany OLED o 60-hercowym odświeżaniu, chociaż będą miały trochę mniejsze ramki wokół wyświetlaczy niż seria iPhone 15. iPhone 16 Plus ma otrzymać dużo gorszą baterię niż 15 Plus.