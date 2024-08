Przeglądarka w smartfonie żony powiedziała dość. Ile otwartych kart to zbyt dużo?

A na drugim biegunie znajduje się moja żona. Ma tyle powiadomień w tym nieszczęsnym stosie na iOS, że nawet kliknięcie opcji Wymaż jest problematyczne. Dochodzi już do tego, że tylko dzięki smartwatchowi wie, że napisałem coś do niej, bo tak nie jest w stanie dojrzeć nowego powiadomienia. Aplikacje nie zostały zamknięte od pierwszej konfiguracji telefonu, ale najgorsze co może być, to jej przeglądarka. Powiedzieć, że to bałagan, to nic nie powiedzieć. To właśnie dzięki niej dowiedziałem się, że przeglądarka Chrome zlicza otwarte karty tylko do 99, a następnie w miejscu licznika wyświetla uśmiechniętą buzię. Nie wiedziałem, że tak to jest rozwiązane, a zobaczyłem to, gdy coś mi pokazywała w otwartych kartach.