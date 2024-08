Szantaż Google'a -nie karmisz AI swoimi danymi? Spadasz w rankingu Wyszukiwarki

Crawlery Wyszukiwarki Google można oczywiście zablokować. To jednak oznacza, że dana witryna nie będzie już skanowana przez Google i stopniowo zacznie spadać w wynikach Wyszukiwarki Google na coraz dalsze pozycje. Jej treści nie będą też oferowane w usługach Wiadomości Google i Google Discover (to ostatnie to mechanizm wykorzystywany m.in. przez stronę główną Google Chrome). Mając na uwadze monopol Wyszukiwarki Google na cyfrowym rynku - potwierdzony wyrokiem sądu - utrata pozycji w rankingu to utrata znacznej liczby czytelników.