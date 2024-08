Ten odkurzacz wszystko robi sam. Oto najciekawsze funkcje robota Dreame X40 Ultra

Ciekawie robi się, gdy robot napotka dywan. Odkurzacz wraca do stacji dokującej, by zostawić w niej pady myjące. W ten sposób zapobiega zamoczeniu tekstyliów. To nie jedyne „czary”. Sprzęt ten potrafi również podnieść szczotki główną i boczną. W pierwszym przypadku robi to chociażby, gdy napotka plamę. Zapobiega to wciągnięciu wody do pojemnika. W przeszłości zdarzało się, że roboty powodowały zanieczyszczenia krzyżowe – mop mył podłogę, a zanieczyszczona szczotka ją brudziła. Podnoszące się szczotki oddzielają niejako proces sprzątania na mokro i sucho. Świetne.