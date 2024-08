Betonoza słono ich kosztowała. Chcą to zmienić, ale sadzenie samych drzew nie wystarczy

- Chcielibyśmy zrewitalizować ten rynek jak najniższym kosztem. Takim głównym założeniem jest, żeby zrobić to w czynie społecznym, za pomocą rąk ludzkich. Doszły do nas informacje, że w innych samorządach podobne akcje miały już miejsce. My jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o złotowszczyznę i oby nam się to udało - mówi Arkadiusz Michalski, burmistrz Krajenki.