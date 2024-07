Spotify planuje nowy abonament. Spotify Deluxe ma być "lepsze niż Premium"

Spotify posiada de facto dwie wersje: darmową - Free, oraz płatną - Premium. Choć samo Premium dzieli się na warianty Individual, Duo, Student i Family, to różnią je jedynie metody rozliczenia z użytkownikiem końcowym, bo same korzyści wynikające z aktywnej subskrypcji pozostają takie same.



Jednak zarządowi Spotify to nie wystarczy, gdyż dyrektor generalny firmy poinformował o aktywnych pracach nad "planem lepszym niż Premium".