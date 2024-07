Będziesz mógł wysyłać SMS-y bez zasięgu. Orange Flex i nju mobile z nowością

Usługa ma jedną kluczową zaletę z perspektywy przeciętnego użytkownika – umożliwia wysyłanie SMS-ów bez dostępu do sieci komórkowej. Wystarczy połączenie WiFi, co może przydać się na promach czy w schroniskach górskich, gdzie często brakuje łączności z siecią komórkową. No ale zaraz, dlaczego mamy korzystać z takiej funkcji, jeśli mamy dostęp do WiFi? Wówczas można uruchomić komunikator internetowy i wysłać wiadomość.