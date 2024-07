Oficjalnie: to koniec ZUS, jakiego znamy

Musiałem dzwonić do wróżki Justyny, żeby dowiedzieć się jak podejrzeć swoje zwolnienie lekarskie, a znalezienie bardziej skomplikowanych rzeczy sprawiało, że do oczu napływały łzy. Mój kolega, który jest księgowym, na dźwięk słów PUE ZUS kładzie się w kącie. Może was zaskoczę, ale ten portal powstał w 2012 r., więc to nie jest tak, że mamy do czynienia z archaicznym portalem z początku internetu. On był zły, bo ktoś go tak zaprojektował. Ale na szczęście nadszedł czas na zmiany.