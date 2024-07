Amazon Prime Day 2024 trwa. Są kapitalne promocje na czytniki Kindle, głośniki Echo i Fire TV

Następny w kolejce jest trochę tańszy, lecz mniej zaawansowany Amazon Echo Pop. Urządzenie kosztuje 110 zł zamiast 270 zł, więc mamy do czynienia z jeszcze większą promocją. Tak jak w przypadku modelu wyżej otrzymujemy wszystkie inteligentne funkcje - łącznie z asystentem głosowym Alexa, natomiast urządzenie jest bardziej kompaktowe. Różnica w jakości dźwięku może być odczuwalna, no ale przecież nie jest to sprzęt do słuchania muzyki.