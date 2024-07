Agencja wywiadu mówi: zrób tę jedną rzecz. Absolutnie tego nie rób

Dzisiejszy internetowy świat jest brutalny i nie ma żadnej litości. Gdy ostatnio posłowie uchwalali zmiany do prawa autorskiego, które dziwnym trafem były korzystne dla Big Techów, to mówili, że o co chodzi mediom, przecież mają reklamy, z których żyją, a w ogóle to o co ten cały krzyk ze sztuczną inteligencją i kradzieżą treści?