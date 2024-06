Klucze znajdziesz z kamerą smartfona. Oto coś, co zmieni życie graciarzy

Lokalizatory to prosty sposób na odnalezienie zgub: portfela, dziecka, bagażu na lotnisku czy kluczy do samochodu. Wszystkie te rzeczy mogą być małe lub łatwo zniknąć nam z pola widzenia. Apple zrewolucjonizował rynek ze swoim AirTagiem. Wcześniejsze produkty do lokalizowania były niszowe, wymagały specjalnej aplikacji lub działały jak chciały. A skoro Apple coś robi, to i konkurencja musiała pójść w ślady giganta.