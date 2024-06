Wolne ładowanie? Apple powie ci, gdy to robisz

iOS 18 to nie tylko sztuczna inteligencja Apple'a o nazwie Apple Intelligence. To również spore zmiany w systemie, które sprawią, że korzystanie z iPhone'a stanie się przyjemniejsze i łatwiejsze. Szczególnie pod względem baterii, gdzie seria 15 otrzyma możliwość ładowania telefonu do 85, 90 i 95 proc. A co z użytkownikami starszych urządzeń? Dla nich również znajdzie się coś przydatnego: Apple poinformuje cię, gdy korzystasz z wolnej ładowarki.