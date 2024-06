Oto moje nowe ulubione słuchawki. Sonos Ace - test

Jeśli chodzi o fabryczne ustawienia, to Sonos Ace podłączony do telefonu przez Bluetooth brzmi - na moje uszy - stosunkowo ciepło, "pełno". Nie do poziomu, w którym znikają detale - których tutaj jest sporo, do poziomu "tego dźwięku wcześniej nie słyszałem" - czy zaburzona jest separacja instrumentów albo wokali, ale dopiero wycieczka do korektora i wyraźne podbicie tonów wysokich oraz lekkie obniżenie poziomów basów - a także upewnienie się, że opcja "Głośność" jest wyłączona - dało mi taki dźwięk, jakiego szukałem i oczekiwałem. Czyli czysty, klarowny, może nawet trochę za bardzo kliniczny, ale wybieram to zamiast delikatnie przymulonego domyślnego profilu. Na plus można zaliczyć przy okazji fakt, że włączenie ANC nie zmienia przesadnie mocno charakterystyki tego, co sobie ustawimy i czego słuchamy i to, że choć korektor jest bardzo uproszczony (bas, góra i... to koniec), to pozwala w dużym stopniu zmienić brzmienie tych słuchawek. I podejrzewam, że większości osób takie podstawowe ustawienia zdecydowanie wystarczą.