Myśleliśmy, że to niemożliwe. Sondy zauważyły na Marsie coś bardzo dziwnego

Szron znaleziono na szczytach wulkanów Tharsis: najwyższych wulkanów nie tylko na Marsie, ale w Układzie Słonecznym. Po raz pierwszy został on zaobserwowany przez należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) sondę ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), a później przez należącą również do ESA sondę Mars Express.