Sony po cichu wycofuje się z obietnicy. Z pudełek PlayStation 5 znika ważna informacja

Wyobraź sobie teraz, że gry, które na tej konsoli potrafią działać jedynie w 30 klatkach na sekundę (co w dużym uproszczeniu oznacza dwukrotnie mniejsze obciążenie mocą w porównaniu do 60 klatek), miałyby działać w czterokrotnie wyższej rozdzielczości. To się nie wydarzy przy obecnej generacji PS5, chyba że grafika zostałaby znacznie ograniczona. Tak też się stało w przypadku gry The Touryst, która działała w 8K i 60 kl./s. jako jedyna na PS5.