Usuną ci zapisy z Wiedźmina lub Cyberpunka. Nadchodzą ważne zmiany

Jeśli przekroczymy ten limit, to w niedalekiej przyszłości zapisy będą usuwane. Nastąpi to po 31 sierpnia, więc tak naprawdę mamy ok. trzy miesiące na dostosowanie się do nowych zasad. No dobra, ale jak będzie wyglądać usuwanie tych zapisów? GOG wybierze sobie dowolne pliki i je usunie? Na szczęście nie, ponieważ kasowane będą najstarsze zapisy, dopóki dla określonej gry nie pozostanie 200 MB.