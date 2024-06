Sprawdzam funkcje AI w Realme GT 6. Jednej brak mi w iPhonie

Realme chwali się, że naszpikowało swojego “zabójcę flagowców” zróżnicowanymi funkcjami AI. Jedną z nich jest inteligentna gumka, pozwalająca usuwać obiekty z wykonanych zdjęć, zastępując pustkę spowodowaną wycięciem zwartością pasującą do reszty fotografii. To AI generuje tę zawartość, dlatego funkcja wymaga stałego dostępu do sieci, nie jest to bowiem czynność realizowana natywnie na smartfonie.