Apple właśnie zabija kolejny rynek. Firmy będą padały jak muchy

Kolejnym powodem, dla którego warto korzystać z menedżerów haseł jest wygoda. Zamiast pamiętać dziesiątki skomplikowanych haseł, wystarczy zapamiętać jedno główne hasło do menedżera. To hasło otwiera dostęp do sejfu, w którym przechowywane są wszystkie inne hasła. Większość menedżerów haseł oferuje synchronizację między różnymi urządzeniami, co oznacza, że hasła są dostępne na komputerze, telefonie i tablecie. To sprawia, że logowanie się do różnych serwisów staje się szybkie i bezproblemowe, niezależnie od używanego urządzenia.