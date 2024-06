7 najlepszych funkcji przeglądarki Edge, dzięki którym ciągle jej używam

Microsoft Edge to bardzo ciekawy produkt. Ma bowiem bardzo polityczny charakter. To przeglądarka internetowa, która istnieje głównie po to, by Microsoft nie stracił kontroli nad kierunkiem rozwoju szczególnie ważnego rodzaju oprogramowania, jakim jest oprogramowanie webowe. To dla firmy software’owej niezwykle ważne, a niewiele brakowało, by za sprawą Internet Explorera i Edge’a starej generacji ową kontrolę całkowicie utracić.