Świetna promocja Xiaomi. Kupujesz smartfon, tablet dorzucają gratis

Jeśli wszystko wypełnimy dobrze, to w ciągu 80 dni otrzymamy paczkę z tabletem Redmi PAD SE na podany w formularzu adres. Tablet jest wart 899 zł i oferuje naprawdę niezłą specyfikację i możliwości. Jeśli mamy go dostać za darmo, to wydaje się już bardzo dobry. Jak to mówi klasyk - za darmo to i ocet słodki.