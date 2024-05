Orange z mocną przeceną na smartfony. Na celowniku świetny Galaxy S23 FE

Operator obniża cenę tego modelu, jeśli weźmiemy do niego abonament. Zasada jest taka, że im wyższy pakiet, tym na większą obniżkę możemy liczyć. Dla taniego abonamentu za 60 zł/mies. Jest to 100 zł obniżki – telefon kosztuje 2600 zł, natomiast w abonamencie M za 70 zł/mies. cena smartfona spadnie do 2376 zł. Z kolei z abonamentem L za 90 zł/mies. (za zakup online dostaniemy 6 mies. abonamentu L za 0 zł) Samsung Galaxy S23 FE 8/128 GB w Orange kosztuje zaledwie 2232 zł. To już kapitalna cena, którą można jeszcze obniżyć.