Co to są smart doniczki i jak działają? Zadbaj o roślinki jak szef

Czy smart doniczki zaliczają się do pomysłów głupich, albo co najmniej mało użytecznych? Tak się może wydawać na początku, ale szybko okazuje się, że to naprawdę przydatne urządzenia, co szybko doceni każdy miłośnik zieleni w domu. On doskonale wie, jak istotne jest ich regularne podlewanie odpowiednią ilością wody. Niektóre roślinki lubią jej mało, inne wymagają wiele, a do tego dochodzą inne preferencje, choćby związane z oświetleniem.