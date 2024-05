Ktoś udawał prezydenta na Facebooku. Służby rozłożyły ręce

Ostatecznie Janusz Chwierut wygrał w pierwszej turze, więc sprawa nie miała swoich poważniejszych konsekwencji. Możemy jednak gdybać, co by się stało, gdyby fałszywy profil publikując różne nieprawdziwe treści doprowadził do tego, że część mieszkańców zrezygnowałaby z głosowania albo postawiła na innego kandydata. Czy wówczas służby również tak szybko poddałyby się w poszukiwaniach ewentualnego sprawcy?