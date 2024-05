Wybieramy prezenty na dzień dziecka. Oto najlepsze propozycje w obniżonych cenach

Na promocji znajdziemy też głośnik JBL Go 3. To sprawdzona, stosunkowo tania konstrukcja, która jest wodoszczelna i pyłoszczelna (co potwierdza standard IP67). Urządzenie gra nawet do 5 godzin na jednym ładowaniu – łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.1 i naładujemy go standardowym kablem USB-C. Wersja czerwona jest trochę tańsza od czarnej, co warto mieć na uwadze.