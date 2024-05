Gratka dla fanów Nintendo. Legendarny zbiór gier z 1990 roku trafi na Switcha

Speedrunning to uwielbiana przez miliony graczy na świecie dyscyplina e-sportowa polegająca na przechodzeniu gier w taki sposób, by ukończyć ją w jak najkrótszym czasie. Choć e-sport kojarzony jest ze współczesnymi grami, to sam speedrunning może pochwalić się ponad 30-letnią historią.



Za sprawą nowej gry - a właściwie kolekcji wyzwań, każdy będzie mógł się poczuć jak podczas turnieju szybkiego przechodzenia gier organizowanego przez Nintendo w 1990 roku.