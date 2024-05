Po co mieć dwa monitory, skoro wystarczy jeden. Takiego sprzętu MSI jeszcze nie miało

No dobra, ale ile to kosztuje? MSI MPG 491CQP QD-OLED jest już dostępny w regularnej sprzedaży w cenie 6599 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że z zasady 49-calowe monitory bazujące na matrycach VA czy IPS z podświetleniem LED nie należą do tanich – ich koszt to najczęściej ok. 5000 zł. A tu dopłacamy i mamy genialnego OLEDA.