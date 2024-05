Nowy tani iPhone jeszcze nie wyszedł, a już nie ma sensu. Oto dlaczego

No ale dlaczego? Przecież na papierze wygląda naprawdę nieźle. Problemem jest to, że ceny obecnych iPhone'ów spadają z miesiąca na miesiąc. W promocjach "czternastkę" możemy kupić w identycznej cenie – ok. 2700/2800 zł, a bez promocji w kwocie ok. 2500 zł kupimy iPhone'a 13. Do tego czasu pojawi się model iPhone'a 16 i najpewniej "trzynastka" wypadnie z oficjalnej dystrybucji, a w jego miejsce wejdzie iPhone 14. Z kolei "piętnastka", którą dzisiaj w promocjach można kupić za ok. 3500 zł, też najpewniej będzie dużo tańsza.