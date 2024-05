Gdzie się podziały komary? U nas jest ich coraz mniej, a oni do walki wysyłają drony

Jeśli na świecie istnieje ponad 3500 opisanych gatunków komarów, które ewoluowały od ponad 100 milionów lat to łatwo sobie wyobrazić jak stabilne i trwałe są powiązania między tymi owadami, a elementami łańcucha troficznego (…) Co by się stało z ekosystemami zbiorników wodnych w których larwy komarów odżywiają się materią organiczną, wprowadzając składniki w obieg materii? Niedobory związków chemicznych mogą następnie wpłynąć negatywnie na zbiorowiska roślinne. Nie sposób nie wspomnieć o roli komarów jako zapylaczy. Ich całkowity brak mógłby wpłynąć wymiernie na gospodarkę. Co by się stało z patogenami chorób przenoszonych przez komary? Czy by wyginęły czy raczej dostosowały się i zapanowały nad kolejnymi wektorami? Może wtenczas wyewoluowałyby do trudno leczonych albo wręcz niemożliwych do wyleczenia sprawców chorób?