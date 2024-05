Polacy mają sposób na płonące baterie. To specjalny... pokrowiec

To może być częstsza praktyka niż się wydaje. W lutym polska służba celna informowała o przechwyceniu w Polsce nielegalnego importu aż 20 tys. rowerów elektrycznych. Trafiły na rynek bez cła i podatku. Co jednak z perspektywy ewentualnego klienta jest najważniejsze, przez to, że e-rowery sprzedawane były taniej, często mogły być pozbawione ochrony serwisowej bądź gwarancji. Na dodatek nie wiadomo było, czy dystrybutor przekazywał faktyczną wiedzę nt. podzespołów. A to powszechny proceder w przypadku sprzętów sprowadzanych z Chin, o czym przekonywali się choćby użytkownicy pomp ciepła.