Ma 120 lat i nie myśli o emeryturze. Polska elektrownia wodna będzie bić rekordy

Eksponatów jest więcej i mieszkańcy wraz turystami będą mogli je podziwiać. Zdemontowany prawie 100-letni wirnik turbiny z transformatorem i aparatem kierowniczym zostały wyeksponowane przed budynkiem elektrowni. Jest co oglądać, bo PGE Energia Odnawialna podkreśla, że to najstarsza turbina Kaplana funkcjonująca do niedawna w Polsce.