Władze na Tajwanie: rozgromimy Chiny jednym przyciskiem

Obie strony przez dziesięciolecia utrzymywały własne rządy i rozwijały się niezależnie. Tajwan przekształcił się w demokrację i stał się jednym z największych producentów elektroniki na świecie, podczas gdy ChRL stała się drugą co do wielkości gospodarką świata i globalnym graczem politycznym. Mimo to, konflikt pozostaje nierozwiązany, a obecność wojskowa ChRL w pobliżu Tajwanu oraz ćwiczenia wojskowe są stałym przypomnieniem o trwających napięciach. Międzynarodowa społeczność jest podzielona w kwestii uznawania suwerenności Tajwanu, co dodatkowo komplikuje sytuację.