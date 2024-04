Przyszłe smartfony mogą urosnąć. Wszystko przez tego malucha

MediaTek podobnie podszedł do swojego tegorocznego procesora Dimensity 9300, który również porzucił najbardziej energooszczędne rdzenie. Przed premierą czipu pojawiły się podobne spekulacje, mówiące o tym, że będzie to bardzo gorący układ wymagający większych pokładów energii, ale prawda okazał się odmienna. Może się okazać, że przyszłe smartfony mogą zachować dotychczasowe (a przynajmniej podobne) wymiary, a procesor nie będzie tak zły jak go malują. Warto poczekać z takimi osądami do premiery.