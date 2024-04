Czekasz na Samsunga Galaxy S24 FE? Mamy dobrą i złą wiadomość

Samsung Galaxy S23 FE był wielkim powrotem do lubianej przez klientów serii. Połączenie cech Galaxy S22 z Galaxy S23 wyszło na plus, bo smartfon nie dość, że robił świetne zdjęcia, to dodatkowo miał bardzo dobre parametry. Obawy budził procesor Exynos 2200, ale jak sam się przekonałem - zupełnie niesłuszne. Nie grzał się i nie tracił akumulatora w oczach. Poświęciłem Samsungowi Galaxy S23 FE dwa osobne teksty, które znajdują się pod poniższymi linkami.