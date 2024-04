Szalony test rakiety z głowicą atomową. Stanęli pod wybuchem, żeby pokazać, że to bezpieczne

Rakieta Genie była na wyposażeniu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych od 1957 do 1985 r. oraz Kanady od 1965 do 1984 r. Chociaż produkcja zakończyła się w 1962 roku, to jednak pozostała w służbie przez kolejne lata, będąc symbolem siły i zaawansowania technologicznego czasów zimnej wojny.