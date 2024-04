PKP Intercity ruszyło z wielką promocją. 20 zł za bilet w pierwszej klasie

I tak z Łodzi do Gdańska dojedziemy już za 29 zł – i to jadąc w pierwszej klasie. Niedawno taka sama trasa wyceniona była na prawie 70 zł (co i tak było dobrą ceną, bo bilety były kupowane dla dwóch osób, a wtedy wchodzi dodatkowa zniżka). 24 zł zapłacić trzeba za bilet z Łodzi do Poznania w pierwszej klasie, a 2 znajdzie się za 35 zł. Do Warszawy można pojechać nawet za 9 zł, choć to bardzo poranne połączenie. Ale już to o 6:52 wycenione jest na 15 zł (pierwsza klasa) i 20 zł (druga).