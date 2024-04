Matowe ekrany wjeżdżają na pełnej. Na nudnym rynku elektroniki można zrobić coś świeżego

Najnowszy Lenovo Tab P12 Matte to specjalna wersja popularnego tabletu popularnego producenta laptopów. Urządzenie pod maską oferuje praktycznie to samo, co pierwowzór dostępny od dłuższego czasu na polskim rynku. Tyle że eliminuje denerwujące odbicia na ekranie, co jest dobre dla oczu oraz podczas korzystania urządzenia na zewnątrz. Tablet pojawił się we Francji i poznaliśmy jego możliwości i cenę.