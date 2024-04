Huawei ma szminkę, która jest torebką, która jest słuchawkami. Czego nie rozumiesz?

W nowych słuchawkach Huawei najciekawszy jest przede wszystkim wygląd. Z nazwy jest to szminka, natomiast z wyglądu bardziej przypomina torebkę. To znaczy, samo etui nie do końca wygląda jak torebka, a dopiero po skorzystaniu akcesorium w postaci paska. Do dyspozycji są najróżniejsze wariacje – krótsze, dłuższe, mniej i bardziej rzucające się w oczy. Sprzęt można nosić zupełnie jak mini torebkę – to coś podobnego do smartfona Honora V Purse.