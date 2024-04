Odpalamy gry z serii Fallout na tanim komputerze. Da się pograć?

Na początek sięgnąłem po pierwszą część Fallouta, która naturalnie zadziałałby absolutnie na wszystkim, ale szybko się od niej odbiłem, ze względu na archaiczną oprawę graficzną - próbując grać bez żadnych modów moje oczy prawie wypłynęły z orbit. Z tego też względu na razie odpuściłem sobie Fallout 1 i 2, a także Fallout Tactics (który chociaż nie przez każdego lubiany, to przypomnijmy, że też należy do kanonu). Przeskoczyłem więc do pierwszej odsłony w 3D, czyli Fallouta 3 - którego podstawkę naturalnie kiedyś ograłem w okolicach premiery, ale korciły mnie wszystkie dodatki, w tym zwłaszcza Mothership Zeta.