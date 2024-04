Kupiłeś Amazon Prime dla serialu Fallout? Masz grę Fallout 76 za darmo

Jeśli odbiliście się od Fallouta 76 na premierę, teraz, napędzani serialowym hype’em, macie dobrą okazję, by dać grze drugą szansę. Nic was to nie kosztuje, za to sam Fallout 76 jest radykalnie lepszy niż przed laty. Szkoda tylko, że wciąż nie doczekał się natywnej wersji na konsole nowszej generacji oraz międzyplatformowego wsparcia cross-play.