Prawie jakby cała Polska grała w jednej chwili. Padł nowy rekord graczy PC

Dane Steam pokazują jeszcze jeden ciekawy trend: na dziesięć najpopularniejszych gier, aż cztery to produkcje stosunkowo niewielkich i nieznanych studiów. Co za tym idzie, nie trzeba mieć budżetów na miarę EA oraz Ubisoftu, by tworzyć produkcje odnoszące sukcesy. Czasem wystarczy rozwinąć sprawdzoną formulę, jak robią to twórcy Palworld, albo zaserwować coś świeżego i odważnego, jak ma to miejsce w przypadku Helldivers 2.