Sprzedawał podróbki akcesoriów do smartfonów. Usłyszał 924 zarzuty

To powszechna wiedza, której najwyraźniej nie nabył mężczyzna z Jaworzna, który co najmniej od października 2023 sprzedawał podrobione akcesoria do telefonów znanych marek. Na zdjęciach dostarczonych przez policję widać m.in. podróbki etui do iPhone'ów, ładowarki sieciowe do smartfonów Samsunga, czy nawet ładowarki Apple MagSafe. Akcesoria miały łudząco przypominać towar oferowany przez tych producentów smartfonów i akcesoriów.