Jest nowy rekord prędkości internetu. Z tym łączem można pobrać 9 tys. filmów w sekundę

Naukowcy z brytyjskiego Aston University w Birmingham poinformowali o osiągnięciu nowego rekordu prędkości przesyłu danych poprzez światłowód. Choć ich wynik jest znacznie mniej imponujący niż rekord pobity przez Duńczyków w 2022 roku - 1,84 Petabita na sekundę (Pbit/s), to wynika to z faktu, że Brytyjczycy do eksperymentu wykorzystali tradycyjne kable światłowodowe, takie jak te rozłożone na terenie całej Polski.