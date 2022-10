Z takim łączem mógłbyś przesłać 329 tys. filmów w sekundę. Jest rekord prędkości internetu

100 Mb/s to średnia dla wszystkich polskich domostw, lecz operatorzy oferują połączenia, przekraczające 1 Gb/s. Jednakże wszystkie te liczby mają się nijak do rekordu ustanowionego przez duńskich naukowców. Uczonym z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego udało się osiągnąć prędkość transmisji danych na poziomie 1,84 Petabita na sekundę (Pbit/s). Co ciekawe, w ramach tego samego eksperymentu Duńczycy jako pierwsi w historii osiągnęli szybkość przesyłu danych na poziomie 1 Pbit/s wykorzystując pojedynczy laser i pojedynczy czip optyczny.