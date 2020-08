6 interakcji

Zespół naukowców z University College London pod kierownictwem doktor Lidii Galdino ustanowił nowy rekord prędkości połączenia internetowego. Maksymalny transfer wynosił 178 terabitów na sekundę.

Aby osiągnąć nowy rekord, zespół pod kierownictwem doktor Lidii Galdino współpracował z dwoma firmami: Xtera oraz KDDI Research. Wykorzystano połączenie światłowodowe cechujące się większą długością fal światła (szerszym zakresem światła kolorowego w zakresie 16.8THz) niż w przypadku tradycyjnego światłowodu (4.5THz).

Co kapitalne, naukowcy z University College London twierdzą, że ich połączenie światłowodowe o wyższym zakresie fal może zostać bez problemu wdrożone do aktualnej infrastruktury komercyjnej, z której korzystają zwykli internauci. Zamiast kłaść nowy światłowód, wystarczy tylko wymienić wzmacniacze znajdujące się co 40 - 100 km. Koszt wymiany jednego takiego wzmacniacza to około 80 000 zł.

Prędkość połączenia jest na tyle znaczna, że liczymy ją w terabitach i terabajtach.

Lidia Galdino

Zespół doktor Lidii Galdino zarejestrował maksymalny transfer danych z prędkością 178 terabitów (Tb/s) na sekundę. To 178000000 megabitów na sekundę (Mb/s), czyli 22250000 megabajtów na sekundę (MB/s), 22250 gigabajtów na sekundę (GB/s) oraz 21 terabajtów na sekundę (TB/s). Naukowcy z Londynu wskazują, że osiągając takie parametry, zbliżają się do teoretycznej maksymalnej granicy prędkości transferu danych, jaką wyznaczył w 1949 r. amerykański matematyk Claude Shannon.

Doktor Galdino podkreśla, że jej ulepszona wersja połączenia światłowodowego jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku, takie jak pandemia koronawirusa oraz rosnące zapotrzebowanie na treści w wysokiej jakości. Pobierając 21 terabajtów w ciągu jednej sekundy, jesteśmy gotowi na nową generację wirtualnej rzeczywistości, gier wideo oraz filmów i seriali 8K. Jednocześnie wysokie transfery danych przyspieszą naukowe odkrycia, zwłaszcza w zakresie medycyny, bioinżynierii oraz eksploracji kosmosu.

Za przykład takiego usprawnienia pracy naukowców zespół doktor Galdino podaje przykład pierwszego zdjęcia czarnej dziury. W swojej oryginalnej formie, materiał graficzny jest zachowany na tonie dysków twardych transportowanych samolotem. Dzięki ulepszonej sieci światłowodowej londyńskich naukowców, pobranie takiego pliku jest możliwe w czasie nieprzekraczającym jednej godziny.