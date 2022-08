Tego Polacy nie muszą się wstydzić. Mamy świetny internet, a nowy ranking stawia nas powyżej średniej

Za to poziom cyfryzacji i prędkość internetu to elementy, z których jako Polacy możemy być dumni, bo nawet jeśli jeszcze trochę nam brakuje do światowej czołówki, to z roku na rok rośnie nam zarówno szybkość połączenia, jak i poziom cyfrowych usług. Szkoda, że we wszystkich aspektach nie możemy rozwijać się tak sprawnie, jak w tym.